В Карелии 17 ноября температура поднимется до +7 градусов

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О погоде на 17 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 17 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западный умеренный.
Ночью и днем температура составит +4, +6 градусов.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.
Температура ночью и днем +2, +7 градусов.
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