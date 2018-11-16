В Карелии 17 ноября температура поднимется до +7 градусов

О погоде на 17 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный.

Ночью и днем температура составит +4, +6 градусов.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.

Температура ночью и днем +2, +7 градусов.