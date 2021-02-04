Неоднократно судимый 18-летний житель Карелии из-за отсутствия денег вновь пошел на преступление

Полиция Сегежского района поймала 18-летнего расхитителя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратился 68-летний горожанин. Он сообщил, что в один из складов, которые принадлежат пенсионеру, проникли неизвестные и похитили оттуда аккумуляторные батареи, инструменты, лом металла, а также кабели. Общая сумма ущерба составила 136 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Сегежского района задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее неоднократно судимый за воровство местный житель. Стражам порядка молодой человек рассказал, что сейчас безработный и вновь преступил закон из-за нужды в деньгах. Украденное имущество горожанин планировал сдать в металлолом, однако осуществить задуманное не успел. Свою вину подозреваемый признал, причинённый материальный ущерб пообещал возместить.

В настоящее время в отношении жителя Сегежского района возбуждено уголовное дело.