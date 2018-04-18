В Карелии 19 апреля будет еще теплее

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О погоде на четверг в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 19 апреля будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер северных направлений слабый.
Температура ночью составит 0, +2 градуса, днем +12 +14.
В районах Карелии также ожидается переменная облачность.
Местами пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, северный - ночью слабый, днем умеренный.
Ночью похолодает до -2, местами до -7 градусов, днем потеплеет до +6, +11, по южным районам местами до +15.
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