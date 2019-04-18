В Карелии 19 апреля возможен небольшой дождь

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О погоде на 19 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь.
Ветер ночью западный, юго-западный. Днем – западный, северо-западный умеренный.
Ночная температура составит +1, -1 градус, днем потеплеет до +9, +11.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер западный, северо-западный. Ночью на юге западный, юго-западный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до +1, -4 градусов. Днем воздух прогреется до +6, +11.
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