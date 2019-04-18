В Карелии 19 апреля возможен небольшой дождь

О погоде на 19 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь.

Ветер ночью западный, юго-западный. Днем – западный, северо-западный умеренный.

Ночная температура составит +1, -1 градус, днем потеплеет до +9, +11.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный. Ночью на юге западный, юго-западный умеренный.

Ночью ожидается похолодание до +1, -4 градусов. Днем воздух прогреется до +6, +11.

