В Карелии 19-летний рецидивист отправится в колонию на 11, 5 лет за жестокое убийство

В Лоухском районе суд признал молодого человека виновным в убийстве знакомого, которому нанесли 5 ударов ножом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в апреле нынешнего года ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 19-летний житель поселка Чупа Лоухского района пришел в гости к своему знакомому, с которым у него завязалась ссора. В соседней комнате находилась мама хозяива квартиры, но это не остановило рецидивиста. Он нанес мужчине не менее пяти ударов в шею и туловище. В результате потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, убийство совершил в период испытательного срока по предыдущему приговору суда.

Согласившись с предложением гособвинителя, суд отменил условный срок и окончательно назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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