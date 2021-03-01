Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Задержанный за участие в митинге писатель из Карелии напомнил суду о "дяде Степе-милиционере" 13
Сегодня 12:56
Осужденный за мошенничество бывший помощник транспортного прокурора Карелии станет адвокатом 6
Сегодня 16:24
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
Сегодня 17:29
Вакантная должность главы поселения в Карелии не вызвала потока желающих ее занять 12
Сегодня 11:55
Составлен прогноз сокращений работников в отдельных отраслях экономики Карелии 1
Сегодня 12:53
Россельхознадзор не нашел трески в тресковых котлетах, сделанных в Карелии 12
Сегодня 12:04

В Карелии 2 марта будет ветрено и тепло

Новости. Погода
17:00, 01 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

О погоде на 2 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, с порывами.

Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем чуть выше - 0, +2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

По Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с моросью. На дорогах гололедица. Сильный западный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью может опуститься до -1, -6°С, днем поднимется до +2, -3°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»