В Карелии 2 марта будет ветрено и тепло

О погоде на 2 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, с порывами.

Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем чуть выше - 0, +2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

По Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с моросью. На дорогах гололедица. Сильный западный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью может опуститься до -1, -6°С, днем поднимется до +2, -3°С.