В Карелии 2 сентября существенно похолодает

Прогноз на четверг сделали специалисты карельского Гидрометцентра.

Петрозаводск встретит второй день осени облачной с прояснениями погодой. Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5, +7°С, днем столбик термометра поднимется, но будет по-прежнему прохладно — до +10, +12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8°С, днем от +9 до +14°С.