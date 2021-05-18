В Карелии 20 мая по-прежнему будет жарко, но дождливо

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на четверг.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный, южный, умеренный.

Температура воздуха ночью будет +13, +15°С, днем воздух прогреется до+23, +25°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы.

Ветер юго-восточный, южный, умеренный, при грозе - с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°С, на севере местами может опуститься до +5°С, днем потеплеет до +18, +23°С, местами до +29°С.