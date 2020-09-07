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В Карелии 2021 год объявят годом карельских рун

Новости. Культура
12:27, 08 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Республиканские власти поддержали инициативу общественников.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о создании рабочей группы по подготовке и проведению в 2021 году Года карельских рун. В нее вошли ученые Карельского научного центра Российской академии наук, представители республиканских министерств и национальной общественности, а руководителем группы назначен министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев.

Минувшим летом в Карелии впервые отметили День карельских рун. После этого карельские общественники выступили с инициативой проведения в 2021 году в республике Года карельских рун, и она получила поддержку регионального руководства.  

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Комментарии

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кир
2020-09-08 12:59:32
Только бы не работать, а изображать.
Off
2020-09-08 13:03:14
кир, тебе, только бы бухать бепробудно...работать не пробовал?
zanoza
2020-09-08 12:31:14
Лучше бы был объявлен годом возрождения промышленности Карелии. Рунами сыт не будешь и рабочие места не создашь.
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