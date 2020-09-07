В Карелии 2021 год объявят годом карельских рун

Республиканские власти поддержали инициативу общественников.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о создании рабочей группы по подготовке и проведению в 2021 году Года карельских рун. В нее вошли ученые Карельского научного центра Российской академии наук, представители республиканских министерств и национальной общественности, а руководителем группы назначен министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев.

Минувшим летом в Карелии впервые отметили День карельских рун. После этого карельские общественники выступили с инициативой проведения в 2021 году в республике Года карельских рун, и она получила поддержку регионального руководства.