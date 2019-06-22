В Карелии 23 июня немного похолодает

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О погоде на 23 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем – порывистый.
Температура воздуха ночью составит +12, +14 градусов, днем потеплеет до +19, +21.
В Карелии ожидается переменная облачность. По северным районам возможны кратковременные дожди.
Ветер юго-западный, западный. Днем на севере – северо-западный, северный умеренный, местами с порывами до сильного.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +7, +12 градусов, на востоке будет +15. Днем потеплеет до + 17, +22 градусов, на севере будет +10, +15.
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