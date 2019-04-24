В Карелии 25 апреля будет тепло

О погоде на 25 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер переменный слабый.

Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +14, +16.

В Карелии также ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью на отдельных участках дорог северных районов республики гололедица.

Ветер переменный слабый.

Ночью ожидается похолодание до +2, +7 градусов, местами до -2. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов, у водоемов местами до +8, +13.