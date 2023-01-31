В Карелии 25 росгвардейцев получили государственные награды за службу в зоне СВО

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил бойцов орденами и медалями.

Сегодня, 23 февраля, в правительстве республики состоялось награждение 25 бойцов высокими государственными наградами. Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил землякам-росгвардейцам орден Мужества, медали Жукова, «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и «За отличие в охране общественного порядка».

«Горжусь каждым. Восхищаюсь мужеством, которое вы проявили и проявляете, неся службу в зоне СВО, и каждый день отстаиваете право нашей страны на суверенитет и свой путь. Низкий поклон и бесконечная благодарность вашим близким - они с вами всегда. Как приятно было видеть их и сегодня – ваших жён и детей», - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, орден Мужества передали семье жителя Карелии, погибшего в зоне СВО.