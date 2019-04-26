В Карелии 27 апреля похолодает, возможен дождь

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О погоде на 27 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-западный слабый, днем – северный, северо-восточный умеренный.
Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +11, +13.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Утром и днем на севере возможен небольшой дождь.
Ветер ночью северо-западный, северный, днем – северный, северо-восточный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до +1, +6 градусов, местами до -2. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов, по южным районам +11, +16.
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