Реклама на сайте
Прислать новость
Соседство с душком 4
Сегодня 15:20
Часть детского городка на Древлянке в Петрозаводске пойдет под снос 6
Сегодня 08:20
В Петрозаводске предвыборную скамейку привезли на похоронной машине (ФОТОФАКТ) 20
Сегодня 08:05
В Кремле объяснили регулирование интернета критической ситуацией 11
26.05.2021 20:40

В Карелии 28 мая ожидаются дожди и порывистый ветер

Новости. Погода
17:00, 27 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на пятницу, 28 мая.

Петрозаводск в пятницу ждет облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер ночью будет юго-восточный, южный, утром и днем юго-западный, западный умеренный.

Ваш голос изменит мир вокруг
25.05.2021 19:23

Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +13, +15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный, на севере юго-западный, утром и днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью +3, +8°С, на севере местами в воздухе и на почве возможны заморозки до -1°С, днем потеплеет до +11,+16°С, по северным районам местами +6, +11°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»
23.05.2021, 12:56
Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»