В Карелии 28 мая ожидаются дожди и порывистый ветер

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на пятницу, 28 мая.

Петрозаводск в пятницу ждет облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер ночью будет юго-восточный, южный, утром и днем юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +13, +15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный, на севере юго-западный, утром и днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью +3, +8°С, на севере местами в воздухе и на почве возможны заморозки до -1°С, днем потеплеет до +11,+16°С, по северным районам местами +6, +11°С.