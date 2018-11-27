В Карелии 28 ноября похолодает, температура воздуха может достигнуть отметки -18

О погоде на 28 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 ноября будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный.

Ночная температура составит -9, -11 градусов, днем столбик термометра поднимется до -6.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный.

Температура ночью -8, -13, при прояснениях до -18 градусов, днем потеплеет до -5, местами ожидается до -14 градусов.