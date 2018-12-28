В Карелии 29 декабря возможно потепление до +1 градуса

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О погоде на 29 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 29 декабря будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет мокрый снег. Слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный: ночью слабый, днем умеренный.
Температура днем составит 0,-2 градуса, ночью опустится до -6.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой снег, мокрый. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный слабый, днем умеренный.
Температура ночью -2,-7 градусов, местами до -13. Днем потеплеет до +1 градуса.
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