10:40, 06 Марта 2019
В Карелии 3 детсада и 2 школы скрыли информацию о материально-техническом обеспечении
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На сайтах образовательных организаций отсутствовала необходимая информация, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Пряжинского района установила, что тремя детскими садами и двумя средними общеобразовательными школами нарушен закон.
Как показала проверка, на сайтах данных учреждений отсутствовала обязательная информация по вопросам обеспечения доступа в здания образовательной организации, питания и охраны здоровья инвалидов из числа обучающихся, наличии технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.
Руководителям образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений закона.
Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района.
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