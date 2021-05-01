В Карелии ночью температура может упасть до минус 9 градусов

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 3 мая.

В Петрозаводске ночью 3 мая ожидается небольшая облачность, днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью упадет до -1, -3°С, днем поднимется до +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии ночью возможна переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается ночью юго-восточный слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура ночью -1, -6°С, местами может опуститься до -9 градусов, днем +4, +9°С, местами поднимется до +13°С.