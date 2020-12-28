В Карелии 30 человек с пневмонией госпитализированы за сутки

Оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил информацию о пациентах, госпитализированных из-за внебольничной пневмонии.

По данным оперштаба, 30 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3614 пациентов, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



