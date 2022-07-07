В Карелии 39 мужчин взяли отпуск по уходу за маленьким ребенком

В республике увеличилось число отцов, взявших отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Как рассказали на сайте правительства Карелии, всего получателями ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет являются 4254 работающих жителя Карелии. Подавляющее большинство из них — женщины, но есть и 39 отцов, взявших такой отпуск.

В Фонде соцстрахования напомнили, что воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать ежемесячное пособие отец может только после окончания отпуска по беременности и родам мамы ребенка. При нахождении папы в отпуске, за ним сохраняется его место работы, период отпуска засчитывается в трудовой стаж.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка отпускника, но не выше 31 282,82 рубля. Минимальный размер пособия — 7 677,81 рубля в месяц. Эта сумма также увеличивается на районный коэффициент.

Ежемесячно на выплату жителям Карелии ежемесячных пособий по уходу за детьми до 1,5 лет отделение Фонда направляет порядка 44 миллионов рублей.