В Карелии 40% школьников переведены на "дистант", сообщил вице-премьер республики

Заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии Игорь Корсаков рассказал о том, как проходит дистанционное обучение в регионе.

"Нашей республикой через муниципальные образовательные организации 500 единиц компьютерной техники передали малоимущим гражданам, которые имеют детей для того, чтобы они получили дистанционное образование полноценно", - сказал Игорь Корсаков сегодня на заседании правительства.

Он напомнил, что в настоящий момент ученики с 4 по 8 класс и десятиклассники переведены на дистанционное обучение. Школьники с 1 по 3 класс, а также учащиеся в 9 и 11 классах работают в очном режиме.

"На дистанте 40 процентов учеников. Это 28 тысяч человек", - отметил вице-премьер.

С 11 ноября все 17 учреждений среднего профессионального образования также перешли на дистанционное обучение в части получения теоретических знаний. Это 15 тысяч студентов, из которых 12 400 - очники.

"Но практические занятия проводятся в аудиториях-мастерских группами не более 10 человек. Практика идет в очном режиме", -уточнил Игорь Корсаков.

Напомним, с 9 ноября на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса были переведены ученики с 5 по 8 классы, а также десятиклассники. Исключение составили коррекционные школы, они работают в обычном режиме. Позже на "дистант" перешли и четвероклассники.

Глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года.

По мнению родителей, введенное властями Карелии дистанционное обучение в учебных заведениях вредит здоровью и знаниям детей.