В Карелии 50 школьных классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В 17 школах республики дети вынуждены перейти на дистант из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили «Фактор News» в Минобразования и спорта Карелии, в 17 школах 50 классов в настоящий момент находятся на дистанционном обучении — это 1245 учеников. Три школы, отправившие детей на дистант, располагаются в районах, а 14 школ - в Петрозаводске. Виной всему - ОРВИ.

Как в министерстве прокомментировали инициативу введения масочного режима в школах, читайте на «Фактор News».