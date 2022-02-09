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В Карелии 53-летняя женщина попалась на краже спиртного и корма для кота

Новости. Криминал
11:37, 10 Февраля 2022
фото: © Артур Дмитриев / arther-d.livejournal.com

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В Питкяранте сотрудники 53-летняя женщина пыталась вынести из магазина спиртное и корм для животных, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 9 февраля на пункт централизованного наблюдения Сортавальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из сетевого магазина Питкяранты.

Группа задержания по прибытии на охраняемый объект выяснила, что неизвестная гражданка попыталась незаметно мимо кассы пронести товар: 4 бутылки крепкого спиртного и корм для котов.

Сотрудники Росгвардии установили личность подозреваемой в мелком хищении — ею оказалась 53-летняя женщина. Нарушительницу задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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кир
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