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В Карелии 58 тысяч семей получили выплату на детей от 3 до 16 лет

Новости. Общество
18:40, 08 Июня 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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За первые 5 дней июня Пенсионным фондом Карелии направлено 780 млн рублей на осуществление единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщили в ОПФР по Карелии.

Выплата произведена в отношении 58 тысяч заявлений на 78 тысяч детей, что составляет 81% заявлений от общего количества возможных получателей республики.

Абсолютное большинство заявлений уже одобрено, выплаты начались 1 июня. Единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет предусмотрены в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Обратиться за выплатой можно по 30 сентября включительно, заявление можно подать в личном кабинете на портале госуслуг, либо в режиме предварительной записи по телефону – в клиентских службах Пенсионного фонда или МФЦ.

Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут обратиться за выплатой. Заявление нужно подать лично в клиентской службе ПФР.

Ранее сообщалось, что данные выплаты инициировали депутаты парламента Карелии.

 

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