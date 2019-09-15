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Новости. Происшествия
10:59, 15 Сентября 2019
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии 71-летняя водитель иномарки вылетела на встречку и устроила ДТП

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Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности аварии, произошедшей в субботу под Петрозаводском.

Авария произошла 14 сентября в 14.30 в Прионежском районе на подъезде к Петрозаводску.

Как сообщают в ГИБДД, 71-летняя водитель автомобиля "Renault Sandero" направлялась в сторону Чалны. Дама неправильно выбрала скорость движения. Чтобы избежать столкновения с остановившимися автомобилями для пропуска пешеходов, она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "LADA Granta".

В ДТП травмирована водитель "Renault Sandero", с переломами женщина госпитализирована в БСМП. Также пострадал 55 - летний пассажир автомобиля "LADA Granta" - у него ушибы. Пациенту назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Видео с места ДТП было опубликовано ранее. На месте происшествия, согласно свидетельствам видеорегистратора, находятся четыре поврежденных автомобиля. Как пояснили в ГИБДД, рядом с аварией с участием "Renault Sandero" и "LADA Granta" произошло еще одно ДТП, которое являлось незначительным. Происшествия не связаны.

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