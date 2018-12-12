В Карелии 78-летняя ветеран труда заявила в полицию, что ее избил военнослужащий

Ветеран труда, малолетний узник лагерей Великой Отечественной войны 78-летняя Анна Ефимовна заявила, что ее избил военный, а родной брат злоумышленника – полицейский – его покрывает.

- Я сидела на кухне, дверь приоткрылась, протянулася рука. А сын стоял там, у дверей. Кто-то потянул его. Я думаю, так, интересненько, кто же его так? – не зашел, а потянул. Ну, я выхожу, стоит Александр М. пьяный уже, он военный, и второй паренек военный, и бьет сына. Я, конечно, стала заступаться. Я говорю: "Ууу, да ты еще пьяный! Какое имеешь право?!" А он меня как ударил! Я, ребята, не помню, как упала. По голове ударил, - рассказывает Анна Ефимовна про этот чудовищный случай, который произошел в деревне Ужесельга днем 8 ноября.

У Анны Ефимовны свой дом и участок. Согласно архивной справке от 20 апреля 1992 года №М-217, выданной Центральным государственным архивом Республики Карелия, площадь земельного участка (кадастровый номер 10:20:0060401:15) составляет 0,25 га. Однако впоследствии в свидетельстве о государственной регистрации права площадь этого участка стала 1987,47 кв.м. Произошла кадастровая ошибка, считает Анна Ефимовна. Вместе со своей сестрой Палагеей Ефимовной они обратились в суд, наняли адвоката, что исправить ошибку и обязать управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК произвести данную процедуру. Однако 1 ноября 2018 года Прионежский районный суд оставил исковое заявление без удовлетворения, пояснив, что "исправление ошибок в ранее выданных свидетельствах о государственной регистрации действующим законодательством не предусмотрено".

В суд Анну Ефимовну вынудили обратиться отнюдь не праздный интерес или желание исправить ошибку в документах. В 2017 году, в мае, ее соседи начали строить новый дом. По словам ветерана, когда началась стройка, соседи с помощью трактора вырыли ее кусты на участке, снесли забор, спилили ветви яблони, чтобы через ее же участок провести электричество, скинули камень в поливочный колодец. Кроме того, второй сосед также стал отодвигать свой забор на территорию Анны Ефимовны. Таким образом, у пенсионерки, по ее словам, от 25 соток осталось уже 15.

Подробнее читайте здесь.