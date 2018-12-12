Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:19, 12 Декабря 2018
фото: Столица на Онего

В Карелии 78-летняя ветеран труда заявила в полицию, что ее избил военнослужащий

Загрузка...

Ветеран труда, малолетний узник лагерей Великой Отечественной войны 78-летняя Анна Ефимовна заявила, что ее избил военный, а родной брат злоумышленника – полицейский – его покрывает.

- Я сидела на кухне, дверь приоткрылась, протянулася рука. А сын стоял там, у дверей. Кто-то потянул его. Я думаю, так, интересненько, кто же его так? – не зашел, а потянул. Ну, я выхожу, стоит Александр М. пьяный уже, он военный, и второй паренек военный, и бьет сына. Я, конечно, стала заступаться. Я говорю: "Ууу, да ты еще пьяный! Какое имеешь право?!" А он меня как ударил! Я, ребята, не помню, как упала. По голове ударил, - рассказывает Анна Ефимовна про этот чудовищный случай, который произошел в деревне Ужесельга днем 8 ноября.

У Анны Ефимовны свой дом и участок. Согласно архивной справке от 20 апреля 1992 года №М-217, выданной Центральным государственным архивом Республики Карелия, площадь земельного участка (кадастровый номер 10:20:0060401:15) составляет 0,25 га. Однако впоследствии в свидетельстве о государственной регистрации права площадь этого участка стала 1987,47 кв.м. Произошла кадастровая ошибка, считает Анна Ефимовна. Вместе со своей сестрой Палагеей Ефимовной они обратились в суд, наняли адвоката, что исправить ошибку и обязать управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК произвести данную процедуру. Однако 1 ноября 2018 года Прионежский районный суд оставил исковое заявление без удовлетворения, пояснив, что "исправление ошибок в ранее выданных свидетельствах о государственной регистрации действующим законодательством не предусмотрено".

В суд Анну Ефимовну вынудили обратиться отнюдь не праздный интерес или желание исправить ошибку в документах. В 2017 году, в мае, ее соседи начали строить новый дом. По словам ветерана, когда началась стройка, соседи с помощью трактора вырыли ее кусты на участке, снесли забор, спилили ветви яблони, чтобы через ее же участок провести электричество, скинули камень в поливочный колодец. Кроме того, второй сосед также стал отодвигать свой забор на территорию Анны Ефимовны. Таким образом, у пенсионерки, по ее словам, от 25 соток осталось уже 15.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dima
2018-12-12 09:29:26
вот твари, я готов помочь ей !
Ринат
2018-12-12 09:26:08
Болеет бабуля наверное . Жалко её .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
06.12.2018, 10:26
Некуда идти
05.12.2018, 17:49
Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь

Аналитика

Сегодня 09:14
Обществоведение
Избиение старушек 1
Ветеран труда, малолетний узник лагерей Великой Отечественной войны 78-летняя Анна Ефимовна заявила, что ее избил военный, а родной брат злоумышленника – полицейский – его покрывает.
Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней 1
10.12.2018 15:35
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 8
07.12.2018 12:37
Некуда идти 16
06.12.2018 10:26
Суоярви в дерьме 8
04.12.2018 10:51
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2018 15:50
Без политики
Платная медицина. Как вернуть 13%
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
"Совершенная ахинея" 7
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 8
04.12.2018 16:05
Катаракта у всех впереди. Что делать? 1
30.11.2018 14:54
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
10.12.2018 10:39
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»