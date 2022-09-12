890x80
Реклама
Названы районы Карелии, где глава Карелии получил больше всего процентов голосов избирателей
12.09.2022 10:23
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Названы районы Карелии, где глава Карелии получил больше всего процентов голосов избирателей
12.09.2022 10:23

В Карелии 79-летний пациент поблагодарил медиков за избавление от кошмара

Новости. Общество
07:15, 13 Сентября 2022
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Новости партнеров

Карельские хирурги провели операцию 79-летнему мужчине с опухолью и грыжей, после чего он решил их поблагодарить.

Карельские врачи спасли здоровье 79-летнему мужчине, который попал в хирургическое отделение. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Сообщается, что пациент с тяжелой анемией поступил в терапевтическое отделение, где его обследовали. После выявления кишечной непроходимости, причиной которой являлась опухоль, он был переведён в хирургическое отделение больницы. Мужчину экстренно прооперировали, сделав гимеколэктомию. 

«Заодно удалили и обнаруженную огромных размеров паховую грыжу. Пациенту за один наркоз провели два операционных технически сложных вмешательства! Всё прошло успешно, врачи не только нашли, но и ликвидировали причину анемии, улучшив самочувствие и здоровье больного. Они не просто купировали непроходимость, что можно было сделать медикаментозно и направить пациента в соответствующий стационар, а прооперировали сразу же в том объёме, который положен в онкологии. Учли сопутствующие патологии и возраст», — рассказал Михаил Охлопков. 

Пациент выписан из БСМП на амбулаторное лечение. Ему необходимо наблюдаться у врачей, пройти курс реабилитации. Прогноз заболевания благоприятный, пояснил министр.

Операцию проводили хирурги Артём Грибков и Юрий Зыбин. 

79-летний пациент хирургического отделения оставил отзыв, текст которого привел в соцсети министр Михаил Охлопков.

«Несколько месяцев я жил в кошмаре, не было ни дня без боли и дискомфорта. Вы сделали, как мне кажется, невозможное. Спасибо всем докторам, среднему и младшему персоналу больницы, без их работы такой результат был бы невозможен. Спасибо отделению реанимации, которое взяло на себя груз ответственности в раннем послеоперационном периоде. Я снова зажил, почувствовал себя не больным и немощным стариком, а почти здоровым мужчиной. Я уже забыл, что так можно жить… Спасибо вам!» — сообщил пациент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.09.2022, 15:57
В Финляндии прокомментировали предложение полностью заморозить туристические визы для россиян
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление
12.09.2022, 06:40
Синоптики рассказали, когда осенние дожди сменят «бабье лето» в Карелии
08.09.2022, 06:40
Просто космос: как будет выглядеть площадь Гагарина в Петрозаводске после реконструкции (ФОТО)
08.09.2022, 16:42
В Петрозаводске 82-летняя врач спасла новорожденную девочку, появившуюся на свет без признаков жизни

Чтиво

12.09.2022 14:56
Уроки выживания
«Все начиналось с 30 курочек»
Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.