В Карелии 79-летний пациент поблагодарил медиков за избавление от кошмара

Карельские хирурги провели операцию 79-летнему мужчине с опухолью и грыжей, после чего он решил их поблагодарить.

Карельские врачи спасли здоровье 79-летнему мужчине, который попал в хирургическое отделение. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Сообщается, что пациент с тяжелой анемией поступил в терапевтическое отделение, где его обследовали. После выявления кишечной непроходимости, причиной которой являлась опухоль, он был переведён в хирургическое отделение больницы. Мужчину экстренно прооперировали, сделав гимеколэктомию.

«Заодно удалили и обнаруженную огромных размеров паховую грыжу. Пациенту за один наркоз провели два операционных технически сложных вмешательства! Всё прошло успешно, врачи не только нашли, но и ликвидировали причину анемии, улучшив самочувствие и здоровье больного. Они не просто купировали непроходимость, что можно было сделать медикаментозно и направить пациента в соответствующий стационар, а прооперировали сразу же в том объёме, который положен в онкологии. Учли сопутствующие патологии и возраст», — рассказал Михаил Охлопков.

Пациент выписан из БСМП на амбулаторное лечение. Ему необходимо наблюдаться у врачей, пройти курс реабилитации. Прогноз заболевания благоприятный, пояснил министр.

Операцию проводили хирурги Артём Грибков и Юрий Зыбин.

79-летний пациент хирургического отделения оставил отзыв, текст которого привел в соцсети министр Михаил Охлопков.

«Несколько месяцев я жил в кошмаре, не было ни дня без боли и дискомфорта. Вы сделали, как мне кажется, невозможное. Спасибо всем докторам, среднему и младшему персоналу больницы, без их работы такой результат был бы невозможен. Спасибо отделению реанимации, которое взяло на себя груз ответственности в раннем послеоперационном периоде. Я снова зажил, почувствовал себя не больным и немощным стариком, а почти здоровым мужчиной. Я уже забыл, что так можно жить… Спасибо вам!» — сообщил пациент.