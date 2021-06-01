В Карелии 79-летний водитель устроил ДТП с пострадавшей

В Прионежском районе пенсионер улетел в кювет, его пассажирка получила травмы.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в минувший вторник, 1 июня, в 09:30 утра на 4 км + 680 м технологической автодороги от поселка Ладва до поселка Ладва-Ветка 79-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате происшествия пострадала 68-летняя пассажирка «Лады». Пожилая женщина с полученными травмами женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось, в Карелии самосвал оказался в кювете и врезался в скалу.