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В Карелии 79-летний водитель устроил ДТП с пострадавшей

Новости. Происшествия
10:10, 02 Июня 2021

В Прионежском районе пенсионер улетел в кювет, его пассажирка получила травмы.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в минувший вторник, 1 июня, в 09:30 утра на 4 км + 680 м технологической автодороги от поселка Ладва до поселка Ладва-Ветка 79-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате происшествия пострадала 68-летняя пассажирка «Лады».  Пожилая женщина с полученными травмами женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось, в Карелии самосвал оказался в кювете и врезался в скалу.

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