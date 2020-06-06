В Карелии 8 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за 24 часа не зарегистрировано.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, в республике за последние сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 558 пациентов, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.