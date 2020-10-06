Дождь и +14 ожидается в Карелии 8 октября

О погоде на 8 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 8 октября будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем воздух прогреется до +12,+14°С.
Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии также облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +10, +15°С.
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