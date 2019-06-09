В Карелии 8 спасателей не смогли спасти горящую баню

Пожар произошел 8 июня в Лучевом-1, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.43 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района в составе 8 человек привлекались для ликвидации пожара в частной бане в Лучевом-1, в СНТ "Водник"на ул. Беломорской. В 17.25 пожар ликвидирован.

Огонь уничтожил баню.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.