В Карелии 85-летняя бабушка ушла за грибами и пропала

Волонтеров просят помощь в поисках пожилой жительницы поселка Тоунан Лахденпохского района, которая во вторник ушла в лес и пропала.

Как сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас», разыскивается пропавшая без вести Прасковья Васильевна О., 1936 г. р. Пожилая женщина в минувший вторник, 17 августа, в 09.00 утра вышла из дома в поселке Тоунан Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района в лес за грибами и с того момента ее местонахождение неизвестно.

Необходима помощь волонтеров и добровольцев для прочесывания лесной зоны.

Сбор состоится 19 августа в поселке Тоунан в 11:00. перекресток ул. Победы и ул. Промышленная. (61.315914, 29.546243). Одежда лесная, по погоде.

Координатор поиска на месте — Алексей Глушков +79215281111.