В Карелии 9 февраля ожидается плюсовая температура

О погоде на 9 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 9 февраля будет облачная погода. Временами выпадет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, порывистый.

Температура ночью составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +1.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода.

Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ночью возможна метель, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый сильный.

Ночная температура 0, -5 градусов, по северным районам похолодает до -13. Днем будет +2, -3 градуса, на севере до -8.