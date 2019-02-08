В Карелии 9 февраля ожидается плюсовая температура

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О погоде на 9 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 9 февраля будет облачная погода. Временами выпадет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный, порывистый.
Температура ночью составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +1.
В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода.
Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ночью возможна метель, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый сильный.
Ночная температура 0, -5 градусов, по северным районам похолодает до -13. Днем будет +2, -3 градуса, на севере до -8.
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