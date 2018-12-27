В Карелии администрация одного из районов судилась с приставами

Администрация Вешкельского сельского поселения не хотела выплачивать судебному приставу исполнительный сбор, сообщили в Суоярвском районном суде.

Решением суда на администрацию была возложена обязанность привести автомобильную дорогу по ул. Гористой в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию до конца 2017 года.

Данное решение исполняется принудительно судебным приставом-исполнителем.

Администрация решение исполнила лишь частично. В связи с этим, было вынесено постановление о взыскании с должника (администрации) исполнительного сбора в сумме 50 тысяч рублей. В 2018 году указанные работы вообще не производились.

В удовлетворении требований администрации об оспаривании постановления судебного пристава о взыскании исполнительского сбора было отказано. Но размер выплаты был уменьшен до 37, 5 тысяч рублей.

