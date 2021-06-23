Мечтавшие напиться жители Карелии сорвали работу сельхозпредприятия

Мужчина с подельниками украл и пропил 30 метров кабеля в одном из сельзхозпредприятий Олонецкого района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступила информация о том, что из ангара одного из местных сельскохозяйственных предприятий неизвестные украли фонари и медный кабель длиной 30 метров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания и рассказал стражам порядка, что продал все украденное. Вырученные деньги были потрачены на алкоголь.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража». В настоящее время устанавливаются другие участники и все обстоятельства происшествия.