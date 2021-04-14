В Карелии арестанты подготовили видеолекцию про автора "Преступления и наказания"

Осужденные исправительной колонии №7 подготовили видеолекцию о жизни и творчестве писателя Федора Достоевского.

В ИК №7 осужденные подготовили видеолекцию о жизни и творчестве Федора Достоевского, обзор самых известных произведений писателя. В материале прозвучали фрагменты из романов "Братья Карамазовы", "Бесы", "Преступление и наказание". Об этом информирует УФСИН по Карелии.

"В библиотеке учреждения организована выставка книг писателя. Примечательно, что произведения Федора Михайловича всегда пользуются популярностью среди осужденных", - сообщили в УФСИН, напомнив, что в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Достоевского.

Ранее сообщалось, что осужденные в Карелии смастерили стаканчики жизни.