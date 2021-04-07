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В Карелии арестанты погрузились в мир русской поэзии

Новости. Общество
10:31, 08 Апреля 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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Карельские заключенные познакомились с творчеством поэта Ивана Сурикова.

В исправительных учреждениях республики проведена серия культурных мероприятиях, приуроченных к 180-летию со дня рождения русского поэта Ивана Сурикова, представляющего "крестьянское" направление в литературе. Об этом сообщают в УФСИН.

Были организованы читательские конференции, викторины, тематические выставки, чтение произведений Ивана Сурикова. Слушатели ознакомились с историей жизни и творческой деятельности поэта.

Ранее сообщалось, как арестанты вылепили из снега монумент покорителям космоса.

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Комментарии

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ромео
2021-04-08 10:59:08
читали бы Фукса, СоЛЖЕницына, Евтушенко, Бродского.... чтобы совсем с тоски помереть
Juniper59
2021-04-08 11:15:20
ромео, ты до них не добралось, но это не их вина. У адекватных людей тоска по культуре - нормальное состояние. А вот здешнее (и не только здешнее) "чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй" тоскует от культуры. Так можно было не уточнять, это очевидно и так.
врунофф
2021-04-08 10:46:39
Ночной фотограф предпочитает исключительно свое творчество
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