В Карелии арестанты погрузились в мир русской поэзии

Карельские заключенные познакомились с творчеством поэта Ивана Сурикова.

В исправительных учреждениях республики проведена серия культурных мероприятиях, приуроченных к 180-летию со дня рождения русского поэта Ивана Сурикова, представляющего "крестьянское" направление в литературе. Об этом сообщают в УФСИН.

Были организованы читательские конференции, викторины, тематические выставки, чтение произведений Ивана Сурикова. Слушатели ознакомились с историей жизни и творческой деятельности поэта.

Ранее сообщалось, как арестанты вылепили из снега монумент покорителям космоса.