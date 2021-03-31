В Карелии арестанты вылепили из снега монумент покорителям космоса

Содержащиеся в карельском СИЗО-2 арестанты творчески подошли к уборке территории от снега.

Обитатели следственного изолятора вылепили снежную фигуру, посвященную Дню космонавтики. Об этом сообщает УФСИН по Карелии.

"Осужденные хозяйственного обслуживания, содержащиеся в следственном изоляторе №2, креативно подошли к уборке территории. Они вылепили снежную фигуру, похожую на Монумент покорителям космоса, что установлен на ВДНХ в Москве", - информируют в УФСИН.

Монумент "Покорителям Космоса" был открыт в Москве в 1964 году в ознаменование прорыва советского народа в освоении космического пространства.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии изготовили к Дню театра маски из картона.