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В Карелии арестанты вылепили из снега монумент покорителям космоса

Новости. Общество
12:14, 01 Апреля 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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Содержащиеся в карельском СИЗО-2 арестанты творчески подошли к уборке территории от снега.

Обитатели следственного изолятора вылепили снежную фигуру, посвященную Дню космонавтики. Об этом сообщает УФСИН по Карелии.

"Осужденные хозяйственного обслуживания, содержащиеся в следственном изоляторе №2, креативно подошли к уборке территории. Они вылепили снежную фигуру, похожую на Монумент покорителям космоса, что установлен на ВДНХ в Москве", - информируют в УФСИН.

Монумент "Покорителям Космоса" был открыт в Москве в 1964 году в ознаменование прорыва советского народа в освоении космического пространства. 

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии изготовили к Дню театра маски из картона.

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Комментарии

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