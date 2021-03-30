Заключенные в Карелии изготовили к Дню театра маски из картона

В исправительной колонии №7 в Сегеже прошли мероприятия, посвященные Международному дню театра, сообщили в УФСИН Карелии.

К Дню театра в ИК-7 прошел конкурс на лучшую театральную маску. Каждый отряд представил свое изделие, выполненное из ткани, картона и папье-маше. Презентуя маску, участники рассказывали историю появления данного аксессуара, а также различие между театральными и карнавальными масками.

В сам День театра заключенные прослушали тематическую лекцию, подготовленную сотрудниками воспитательного отдела. Им рассказали о появлении театров, известных театральных актерах и популярных постановках. Затем заключенным показали экранизированную версию спектакля "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.

"Основными целями проведения подобных мероприятий является приобщение осужденных к культуре, развитие творческих и артистических способностей, формирование интереса к литературе и искусству", - отметил заместитель начальника ИК-7 подполковник Алексей Суханов.

Ранее осужденные в Карелии смастерили стаканчики жизни.