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Заключенные в Карелии изготовили к Дню театра маски из картона

Новости. Общество
14:05, 31 Марта 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В исправительной колонии №7 в Сегеже прошли мероприятия, посвященные Международному дню театра, сообщили в УФСИН Карелии.

К Дню театра в ИК-7 прошел конкурс на лучшую театральную маску. Каждый отряд представил свое изделие, выполненное из ткани, картона и папье-маше. Презентуя маску, участники рассказывали историю появления данного аксессуара, а также различие между театральными и карнавальными масками.

В сам День театра заключенные прослушали тематическую лекцию, подготовленную сотрудниками воспитательного отдела. Им рассказали о появлении театров, известных театральных актерах и популярных постановках. Затем заключенным показали экранизированную версию спектакля "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.

"Основными целями проведения подобных мероприятий является приобщение осужденных к культуре, развитие творческих и артистических способностей, формирование интереса к литературе и искусству", - отметил заместитель начальника ИК-7 подполковник Алексей Суханов.

Ранее осужденные в Карелии смастерили стаканчики жизни.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-31 14:08:18
Надо туда фукса отправить. Пусть на сцене ручонками жестикульнет :)
ромео
2021-03-31 14:55:36
театральный критик, фуксу и маску не надо делать. У него вся жизнь в маске
наташка
2021-03-31 16:05:51
ромео, на умной пятнице обсудим с думающими людьми его выпендрежь на онежской маске. Не может выйти из образа квнщика в свои 56 лет, но везде надо сунуться.многих он уже просто бесит
Гость
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