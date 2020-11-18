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В Карелии арестовали мужчину, уехавшего из гостей на чужом велосипеде

Новости. Криминал
17:20, 18 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Кондопоге поездка местного жителя на краденом велосипеде закончилась в камере, сообщили в МВД Карелии.

В районный отдел полиции поступило сообщение от 29-летней кондопожанки. Она сообщила, что месяц находилась в отъезде, а по возвращении обнаружила пропажу велосипеда стоимостью 17 тысяч рублей. Он хранился в подъезде и не был оборудован антикражным устройством.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 36-летний местный житель. Он признался, что в один из дней гостил у приятеля - соседа потерпевшей. Уходя, приметил оставленный без присмотра велосипед и уехал на нем. В дальнейшем похищенное имущество было продано за 3 тысячи рублей.

В настоящее время подозреваемый арестован за ряд других преступлений. По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает: не забывайте заботиться о сохранности своего имущества. Даже при наличии противоугонного троса не стоит оставлять велосипед в подъезде, безопаснее всего хранить его дома.

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Комментарии

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кир
2020-11-18 17:39:52
Зачем ищете воровство в эшелонах власти и наслаждаетесь, когда схватят кого-то за руку? Вот оно, рядом с вами, среди вас и далеко ходить не надо. Хватит быть добреньким к электорату. :)
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