Арестован рабочий из Беларуси, привезший в Карелию «паленую» водку, из-за которой умерли 5 его коллег

Суд в Карелии арестовал гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в том, что по его вине после отравления спиртосодержащей жидкостью умерли пятеро рабочих из этой страны.

Как сообщили в пресс-службе карельского управления Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Предварительным следствием установлено, что 31-летний гражданин Беларуссии приобрел у себя на Родине контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт, и привез ее в Карелию.

«Не убедившись в безопасности для жизни и здоровья, купленную спиртосодержащую жидкость передал для употребления внутрь своим знакомым, работающим с ним в одной бригаде. В результате неосторожных действий подозреваемого, пятеро мужчин скончались от отравления», — говорится в официальном сообщении Следкома.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.