В Карелии автоинспекторы поймали 6 нетрезвых водителей

В ночь на 15 декабря автоинспекторы отстранили 6 нетрезвых водителей от управления транспортом, сообщили в ГИБДД Карелии.

Данное нарушение влечет штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.