В Карелии автомобиль сбил велосипедиста

ДТП произошло в Пряжинском районе 13 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.10 на 23 км автодороги "Петрозаводск – Суоярви" 42-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и совершил наезд на 27-летнего велосипедиста двигающегося в попутном направлении.



В результате ДТП пострадал велосипедист, пострадавшему оказана медицинская помощь.