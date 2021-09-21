В Карелии автомобиль в темноте сбил находившегося на проезжей части пешехода

В Сегежском районе попавший под колеса автомобиля пешеход был госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Надвоицы Сегежского района 30 сентября водитель автомобиля Ford Mondeo сбил находившегося на проезжей части пешехода. Авария произошла в 19.55 в районе дома № 25 по улице 50 лет Октября.

В результате аварии 46-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в Кондопожском районе LADA Granta вылетела с трассы в кювет, водителю потребовалась медицинская помощь.