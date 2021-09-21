В Карелии на «Коле» машина вылетела с трассы в кювет

В Кондопожском районе LADA Granta вылетела с трассы в кювет, водитель был госпитализирован.

По сообщению ГИБДД Карелии, в Кондопожском районе на 464 километре трассы «Кола» LADA Granta под управлением 32-летнего водителя съехала в кювет. Авария произошла в 16.20 вчера, 30 сентября.

Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

Как уточнили в МЧС республики, в ликвидации последствия аварии участвовали 5 сотрудников пожарно-спасательного подразделения Кондопожского района.