В Карелии автомобиль вылетел в кювет после неудачного обгона

Мужчина госпитализирован после ДТП на трассе "Кола", сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник в 00.05 на 413 км водитель "Лада Ларгус" при завершении маневра обгона не справился с управлением, допустив съезд автомобиля в кювет.

Водитель, мужчина 54 лет, в результате ДТП получил травмы и был госпитализирован.