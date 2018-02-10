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Новости. Общество
13:06, 10 Февраля 2018

В Карелии автомобилисты-марафонцы проведут 25 часов на льду

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На фестивале "Зимний драйв" в Сортавале автомобилисты ус троят шоу на льду, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

С 22 по 24 февраля на территории Сортавалы (городской парк Ваккосалми, озеро Айранне) пройдет фестиваль "Зимний драйв".

В рамках фестиваля запланированы марафон "25 часов на льду" на автомобилях с приводом на заднюю ось на покрышках без шипов, кубок танцующих автомобилей "Filodrive", соревнования конькобежцев, катания на упряжках хаски, тест-драйвы автомобилей, развлечения и конкурсы для рестораторов, гостей и зрителей, выставки-продажи мастеров народных промыслов.

Участники марафона, который пройдет 22 февраля, должны довести автомобиль до финиша и проехать как можно больше кругов за 25 часов марафона. 

Марафон стартует в 13.00, а затем весь день и всю ночь до 14.00 следующего дня будет идти борьба за лидерство.

23 февраля сразу после Марафона будет дан старт всевозможным развлечениям и розыгрышам призов.

22 февраля с 14.00 до 19.00 жители Карелии смогут приобрести билеты на фестиваль со скидкой 50% в кассе на входе.

Фестиваль "Зимний драйв" проводится в целях создания бренда ежегодного культурно-спортивного мероприятия в Сортавале и направлен на популяризацию региона как обладателя уникального ландшафта для проведения автоспортивных мероприятий и развития автотуристических маршрутов и проектов в Республике Карелия.

Подробнее о фестивале читайте здесь.

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Комментарии

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