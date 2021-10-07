В Карелии «Автоспецтранс» объяснил, как будет забирать отходы из мусорокамер

Региональный оператор «Автоспецтранс» сообщил, как будет транспортировать отходы из мусорокамер.

Компания «Автоспецтранс» будет заблаговременно предупреждать о времени вывоза отходов из мусорокамер, чтобы сотрудники управляющих компаний не выкатывали контейнеры заранее и те не стояли на улице. Договоренность о предварительном уведомлении достигнута для удобства управляющей компании «КСМ-Комфорт».

Регоператор при отказе от услуг от подрядчиков и переходе на самостоятельное транспортирование будет готов оказывать управляющим компаниям дополнительную услугу по перемещению контейнеров из мусорокомер к местам погрузки ТКО.

Ранее сообщалось, что региональный оператор больше не обслуживает мусорные камеры жилых домов. Компания заявила, что она вывозит мусор только с открытых уличных площадок и требует выкатывать контейнеры из камер к согласованным местам погрузки силами управляющих компаний.

Минприроды заявило, что по закону регоператор не обязан выкатывать контейнеры из мусорокамер, он отвечает за ТКО только с момента погрузки в мусоровоз. Обязанность по удалению контейнеров из мусорокамеры к месту перегрузки — это обязанность управляющего многоквартирным домом, пояснили в министерстве.

Контейнер с отходами следует к моменту перегрузки в мусоровоз удалить из мусороприемной камеры на отведенную площадку, а затем к мусоровозу, однако по факту в местах уплотненной застройки такие площадки зачастую отсутствуют, поэтому региональный оператор уведомил управляющие компании, что будет принимать ТКО в точке остановки мусоровоза или на контейнерной площадке.