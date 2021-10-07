Жители Петрозаводска стали заложниками странных требований «Автоспецтранса»

Региональный оператор больше не обслуживает мусорные камеры жилых домов.

Многие жилые дома и комплексы, которыми управляет УК «КСМ-Комфорт», оборудованы специальными мусорными камерами. Это современная и разумная замена уличным мусорным площадкам, санитарное состояние которых, увы, часто является печальным зрелищем. Вывоз мусора из таких камер производиться по существующему алгоритму утилизации и ничем не отличается от очистки других закрытых мест сбора мусора.

В течение нескольких лет региональный оператор исправно выполнял свои обязанности и вывозил мусор из домов, оборудованных камерами. Но в сентябре УК «КСМ-Комфорт получила письмо, в котором руководство ООО «Автоспецтранс» сообщает, что больше не будет обслуживать мусорные камеры жилых домов. Ссылаясь на письмо своего подрядчика ПМУП «Автоспецтранс», который обслуживает дома, компания заявляет, что она вывозит мусор только с открытых уличных площадок и требует выкатывать контейнеры из камер к согласованным местам погрузки силами УК. Посетовал оператор и на то, что выгрузка контейнеров из камер не входит в должностные обязанности его сотрудников и серьезно увеличивает время их работы. Стоит отметить, что вывоз мусора прекратился на следующее утро после того, как УК получила письмо.

Подробнее читайте в материале «Мусорный тупик».