В Карелии без вести пропал 74-летний пенсионер

В Олонецком районе полиция разыскивает жителя деревни Вагвозеро, пропавшего два дня назад.

Сотрудниками олонецкой полиции разыскивается без вести пропавший житель деревни Вагвозеро (Коткозерское сельское поселение) Владимир Семенович Я. 1947 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 12 сентября, пишут в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО „Доброспас“».

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 12 сентября, полиция просит незамедлительно сообщать их по телефону: +7-911-661-93-58.

Ранее сообщалось, в Карелии собирают добровольцев для поиска молодого человека, пропавшего два месяца назад.